Milva, 'la pantera di Goro' compie 80 anni

Milva (Fotogramma)

Mercoledì 17 luglio, Milva, 'la rossa' della canzone italiana, spegnerà 80 candeline. Nei suoi 60 anni di carriera, Milva ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo con migliaia di concerti e spettacoli, passando dal teatro di Giorgio Strehler alle opere di Bertolt Brecht, dai tanghi di Astor Piazzolla alle musiche di Kurt Weill, e incidendo più di cento album con brani scritti da autori di fama internazionale (Battiato, Vangelis, Faletti, Morricone, Luciano Berio e altri), arrivando a cantare in sette lingue diverse.

Per il compleanno della 'pantera di Goro' sono arrivati un centinaio di videomessaggi di affetto, stima e auguri da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Inoltre, nel giorno del suo compleanno, alle 20.30, Rai 1 le rende omaggio con una puntata interamente dedicata a lei di 'Techetechetè', il popolare programma televisivo di videoframmenti, a cura di Massimiliano Canè.

I festeggiamenti continueranno sabato 20 luglio a Goro, la sua città natale, che organizzerà un concerto in suo onore in piazza Bordoni (dalle 21) dove saranno riproposti i successi più popolari di Milva eseguiti da musicisti e interpreti di Goro. Faranno da intermezzo alle esibizioni proiezioni, foto, video e testimonianze dirette del rapporto di Milva con la sua Terra. A raccontare gli esordi di Milva ci saranno due dei suoi primi musicisti che l’hanno accompagnata nelle sue esibizioni in pubblico fin da quando aveva 14 anni.