Kasia, ‘Il mio regalo per i 40 anni? Un contributo per il Nepal’

Se volete farle un regalo per i suoi prossimi 40 anni (li compirà il 13 agosto), ora potete farlo. L’attrice polacca ha infatti lanciato una campagna sociale per una scuola in Nepal, e chi contribuisce potrà godere di una serie di originali premi, tra cui una pizza con lei. Un’idea per coinvolgere il pubblico in un progetto che nasce da un sogno nato con Pietro Taricone (la Onlus si chiama proprio come il compagno scomparso dell’attrice), a cui lei tiene tantissimo. “Ho pensato che fosse il caso di fare una pausa dal cinema – ha detto la Smutniak ospite di ‘Adnkronos Live’- per dedicarmi a fare del bene”. Kasia, che ha appena finito di girare un remake di ‘Perfetti Sconosciuti’ in versione polacca, nel quale interpreta lo stesso personaggio cui dava il volto nella versione italiana, tornerà sul set nel 2020.