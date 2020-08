Top Gun, ci siamo: torna Maverick

(Fermo immagine dal trailer)

Top Gun, 2020. Conto alla rovescia per l'arrivo al cinema del sequel di uno dei film più amati degli anni '80. E, nell'attesa, la 20th Century Fox Italia ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale in italiano di 'Top Gun - Maverick'.



Nel filmato - in cui ci sono anche immagini dalla prima storica pellicola, con alcuni flashback sull'indimenticabile Goose - si vede di nuovo ai comandi di un caccia Tom Cruise-Pete Mitchell, diventato - nonostante "30 anni di servizio, medaglia al valore, eppure non ti promuovono, non vai in pensione" - solamente "capitano di fregata", gli dice un superiore. Che aggiunge: "La fine è inevitabile, Maverick, la tua razza è destinata all'estinzione". E la replica: "Forse è così, signore - dice Maverick - ma non oggi".