Bradley-Lady Gaga, perché ne parlano tutti

(Foto Fotogramma/Ipa)

L'interpretazione agli Oscar è stata 'fatale'. Perché quando i fan di Lady Gaga e Bradley Cooper hanno visto i due cantare insieme dal vivo 'Shallow' la fantasia ha iniziato a galoppare. Mentre il ricordo dell'amore travolgente e tormentato di cui sono interpreti in 'A star is born' era ancora vivido, il gossip è esploso: sono innamorati davvero. A poco era servita la smentita dell'artista italo-americana, ospite del Jimmy Kimmel Live. Dopo essersi scagliata contro i social ("Sono la toilette di internet"), aveva detto che sul quel palco la gente ha visto ciò che volevano che vedessero. 'Shallow' "è una canzone d'amore. E quando canti una canzone d'amore è questo che vuoi trasmettere", aveva sottolineato.



Quando altri presunti amori si erano imposti all'attenzione, poco più di un mese fa la fine della storia tra Irina Shayk e Bradley Cooper è stata resa ufficiale. I rumors che la relazione fosse al capolinea si rincorrevano da mesi, complice proprio l'interpretazione agli Oscar. Secondo 'Radar online' sarebbe finito tutto proprio per colpa della cantante premio Oscar con cui l'attore 44enne avrebbe tradito la sua compagna. A questo punto il gossip ha ricominciato a galoppare e ora Lady Germanotta, a sua volta single dopo essersi lasciata a febbraio con Christian Carino, sarebbe addirittura andata a vivere nella casa di Cooper a New York secondo il magazine InTouch. Una notizia smentita però a stretto giro da Gossip Cop secondo il quale i due non sono "i prossimi Brad Pitt e Angelina Jolie" perché "non sono sentimentalmente coinvolti nella vita reale".

Insomma l'unica cosa reale a questo punto sembra essere la separazione tra l'attore e regista dalla compagna dopo 4 anni d'amore e l'accordo raggiunto per la custodia della loro bimba Lea De Seine Cooper secondo TMZ. I due avrebbero deciso per la custodia congiunta della piccola: 50% del tempo da trascorrere con mamma e altrettanto con papà, salvo impegni lavorativi.