Amadeus e Fiorello per Sanremo 2020?

(Foto dal profilo Instagram di Amadeus)

La notizia che a condurre Sanremo 2020 possa essere Amadeus non è nuova. Già un mese fa, poco prima che i palinsesti Rai fossero presentati, le voci avevano iniziato a circolare. Ora ad alimentarle ci si è messo Fiorello, amico di lunga data di Amadeus. E, come scriveva Agatha Christie, 'un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova'. Non siamo alla prova, ma l'ipotesi sembra ora essere un po' più concreta dopo un post nelle storie di Instagram dello showman siciliano.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, aveva postato sul loro profilo una bella foto del marito e del suo amico e collega, sorridenti e complici, scrivendo '...di cosa staranno parlando.?!'. La risposta di Fiorello via social è stata 'Si parla di Sanremo'. E non solo. Poco prima del suo spettacolo al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, come si legge sul 'Corriere della sera', aveva detto: "In prima fila stasera ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus".

A questo punto i fan si sono scatenati. "Sarebbe meraviglioso se stessero parlando del prossimo Sanremo 'insieme'!!!", commenta Lucilla. Per Gaetano "Amadeus conduttore e direttore artistico del Festival con Fiorello ospite d’onore la prima e l’ultima serata" sarebbe "il top". "Chi meglio di voi due" si legge in un altro commento.