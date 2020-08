A Venezia 76 in concorso Martone, 'Joker' e Polanski

(Dal sito della Mostra del Cinema di Venezia)

Mario Martone con ‘Il sindaco del Rione Sanità’, Pietro Marcello con ‘Martin Eden’ e Franco Maresco con ‘La mafia non è più quella di una volta’. Sono questi i tre film italiani che concorreranno per il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, il cui cartellone è stato presentato stamattina a Roma dal direttore del festival, Alberto Barbera, e dal presidente della Biennale, Paolo Baratta.

È notevole anche la presenza Usa in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, che si annuncia davvero piena di star hollywoodiane. Le pellicole americane che concorreranno per il Leone d'Oro saranno ‘Joker’ di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, ‘The Laundromat’ di Steven Soderbergh con Meryl Streep, Antonio Banderas e Sharon Stone, ‘Ad Astra’, l’atteso film di James Gray con Brad Pitt e Tommy Lee Jones, e ’autobiografico ‘Marriage Story’ di Noah Baumbach con Scarlett Johansson. Tra le presenze in concorso spicca anche il nuovo film di Roman Polanski ‘J’accuse’, frutto di una coproduzione franco-italiana.

Nella sezione competitiva di Orizzonti, invece, per l’Italia ci saranno invece ‘Sole’ di Carlo Sironi e ‘Nevia’ di Nunzia De Stefano (ex moglie di Matteo Garrone). Importante la presenza italiana anche fuori concorso con Gabriele Salvatores e il suo 'Tutto il mio folle amore', con Francesca Archibugi che porta alla mostra il nuovo film ‘Vivere’ e con Andrea Segre che accompagna al Lido ‘Il Pianeta in Mare’.

Gli italiani saranno protagonisti anche di due eventi speciali fiori concorso: due episodi della serie Sky 'The New Pope' di Paolo Sorrentino e 'ZeroZeroZero' di Stefano Sollima. Nella sezione Sconfini ci sarà invece il documentario di Elisa Amoruso su Chiara Ferragni intitolato ‘Chiara Ferragni - Unposted’.