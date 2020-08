Nina Zilli al Lido nella giuria del Soundtrack Stars Award

Nina Zilli, cantautrice, legata al cinema soprattutto dalla canzone lanciata da 'Mine vaganti' di Ferzan Ozpetek, affianca quest’anno i giornalisti cinematografici che saranno in Giuria al Lido per la settima edizione del Soundtrack Stars Award. Si tratta del Premio Collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2019, al via con Venezia76 da mercoledì 28 agosto, che premierà la migliore colonna sonora tra i film del Concorso Ufficiale e consegnerà anche alcuni Premi Speciali di quest’edizione.

Insieme a Nina Zilli, per la prima volta a Venezia, fanno parte della Giuria guidata da Laura Delli Colli (Presidente dei Giornalisti Cinematografici Sngci): Antonella Nesi (Agenzia Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica) e Giuseppe Fantasia (Huffingston Post). Con loro due tra le voci più amate di Radio Italia: Manola Moslehi e per la prima volta Marco Maccarini. La consegna dei premi è prevista per venerdì 6 settembre, alle 15, all’Italian Pavilion (Sala Tropicana) dell’Hotel Excelsior del Lido.