Ecco il primo trailer di 'The Irishman' di Scorsese

È stato appena rilasciato da Netflix, direttamente dal proprio profilo twitter, il primo trailer di 'The Irishman', attesissimo gangster movie con Robert De Niro e Al Pacino, per la regia di Martin Scorsese.

'The Irishman' aprirà il New York Film Festival il prossimo 27 settembre 2019, poi in autunno sarà disponibile sulla piattaforma streaming.