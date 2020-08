Nella notte di San Lorenzo su Rai YoYo arrivano le Winx

I nuovi episodi dell’ottava serie delle prodigiose fatine, nate dalla fantasia e dal talento di Iginio Straffi e coprodotte da Rai Ragazzi, andranno in onda su Rai YoYo in una maratona per la notte del 10 agosto, la notte magica di San Lorenzo, dalle 22.15 a mezzanotte e mezzo.

Quest’anno le Winx spengono la quindicesima candelina e dal 29 luglio sono tornate sul canale Rai YoYo con l'ultimo capitolo della saga, dopo una stagione già da record. Gli episodi della nuova serie hanno raggiunto nella fascia mattutina quasi il 3 per cento della platea televisiva (2,8 di share) in crescita (+0,2 %) rispetto al periodo precedente (1° gennaio-28 luglio). Nate nel 'nido' della Raimbow, le Winx, rappresentano oggi l’avanguardia dell’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità.