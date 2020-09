"Tristezza infinita", l'abbraccio social per Nadia

(Foto Fotogramma/Ipa)

Attori, registi, politici, giornalisti e tanti fan. Tutti si sono uniti in un immenso virtuale abbraccio intorno a Nadia Toffa, morta oggi. "Ciao #nadiatoffa ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Jovanotti. "Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea - continua - Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta. Ciao Nadia".

"Si è spento il sorriso dolce e tenace di #NadiaToffa. Tristezza infinita", scrive su Twitter Enrico Varriale. "Purtroppo oggi ci lascia una grande guerriera come Nadia Toffa... Riposa in Pace...", è il post pubblicato su Facebook dall'attore e regista Alessandro Siani. "Ciao Nadia". Così, con questo semplice saluto accompagnato da un cuoricino e dalla sua foto, Rosario Fiorello ha ricordato su Twitter la Iena.

"Nadia Toffa ci ha lasciati. Ricorderemo una signora professionista e una splendida ragazza", scrive sul suo profilo Facebook l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. "Il cancro ha ucciso una giovane donna di 40 anni ma il modo con il quale lei lo ha combattuto fa riflettere, pensare e costringe ciascuno di noi a vivere più intensamente. Terremo il suo sorriso nel cuore, un abbraccio alla sua famiglia e alla redazione de Le Iene", conclude. "Mi mancherai. Hai combattuto fino alla fine con tutta te stessa. Perché tu questo sei sempre stata, un guerriero dolce e perbene. Non sai che dolore leggere che non ci sei più. Ciao amica mia", è il post di Salvo Sottile su Twitter.

"Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera". Così su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Ha avuto una forza straordinaria, ha saputo lottare con dignità e coraggio", scrive su Facebook il direttore del Tg La7, Enrico Mentana.

"Buon riposo grande guerriera.... la notizia a cui nessuno riesce e vuole credere, perché impossibile vincere con te. Eppure... ci mancherai", si legge nel post di Manila Nazzaro. "Ciao Nadia, ci mancherai. Ci mancherà la tua forza, la stessa con cui ci hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso", scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ricordando Nadia Toffa.

"Rimarrai sempre nei nostri cuori, insieme al tuo sorriso, ciao Nadia", scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "'Non bisogna vergognarsi di guardarlo in faccia e chiamarlo per nome il bastardo - dicevi - che 'magari si spaventa un po' se lo guardi fisso negli occhi'. Sei stata un esempio per tante persone. Ciao NadiaToffa". Così il ministro della Salute Giulia Grillo sul suo profilo Twitter.

"È morta Nadia, la nostra straordinaria combattente, che fino all'ultimo ha lottato contro la malattia con un coraggio ed una determinazione senza pari. Addio Nadia, hai insegnato a tutti noi come si deve reagire di fronte anche alle più terribili avversità. Ti terremo sempre nei nostri cuori come un esempio di determinazione e di amore per il lavoro e per la vita. Un grande, affettuosissimo abbraccio", ha scritto su Facebook Silvio Berlusconi.

"Non ti ho mai incontrata di persona, ho avuto la fortuna di conoscerti al tel e di sentire sempre ma dico sempre la tua voce allegra. Grazie per tutto l'affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo. Riposa in pace Nadia, lo meriti", si legge nel post di Elena Santarelli.

E appena la notizia della morte di Toffa è stata resa pubblica, sia il profilo Facebook delle Iene sia il profilo stesso della conduttrice 40enne sono stati letteralmente inondati di messaggi di fan. "Speravo che non fosse vero", scrive Maria Grazia. "Una come te spacca le stelle, buon viaggio nell'infinito... Ciao creatura", scrive Alessandra. "La forza, il coraggio e la gioia di vivere fino all’ultimo mancherà rivederti a Le iene!", si legge nel post di Alessandra.