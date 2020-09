Il saluto della famiglia a Nadia: "Resta tutto l'amore che hai donato"

(Fotogramma)

"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi". Inizia così il post pubblicato dalla famiglia di Nadia Toffa sulla sua pagina Instagram. Un saluto via social con il quale i suoi cari, che finora non hanno rilasciato dichiarazioni, hanno voluto esprimere il dolore per la scomparsa della giornalista e conduttrice de 'Le Iene', morta ieri mattina dopo una lunga battaglia contro il cancro.

"Si spegne con te - si legge - una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti". Da qui un invito ad andare avanti, "forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti".