Dall'Isola allo sport, Giorgia Venturini a 'Tiki Taka'

Dall'Isola dei Famosi a 'Tiki Taka'. E' il nuovo approdo di Giorgia Venturini, Pr classe 1983, che parteciperà al programma sportivo di punta di Mediaset. Debutto fissato il 25 agosto con la puntata di avvio della stagione, in onda su Italia1, eccezionalmente in prima serata, con alla conduzione sempre Pierluigi Pardo. Giorgia si aggiunge così alla squadra dell'edizione 2019/2020 che comprende anche Wanda Nara, Christian Vieri e Antonio Cassano. Sull'Isola dei Famosi (2019) era arrivata grazie a 'Saranno isolani' il reality web che dava la possibilità a quattro concorrenti non famosi di diventare naufraghi ufficiali della nuova edizione del programma, viatico per l'approdo invece a 'Tiki Taka' sono la partecipazione al talk show 'Matrix', l'esperienza maturata a di Radio Montecarlo e la sua passione per calcio e tennis.