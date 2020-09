E' morta Ida Colucci, una carriera al Tg2

(Fotogramma)

E' morta la giornalista Ida Colucci: malata da tempo si è spenta a pochi giorni dal suo 59esimo compleanno, era nata a Roma il 22 agosto del 1960. La sua carriera era iniziata all'agenzia di stampa Asca. In Rai dal 1991, ha lavorato prima al Giornale Radio poi al Tg2 dove è diventata inviata, quindi vicedirettrice e infine direttrice nell'agosto 2016. Colucci restò alla guida del Tg2 fino all'ottobre 2018 quando venne sostituita da Gennaro Sangiuliano.

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Ida Colucci, giornalista appassionata che ha saputo dare alla Rai con generosità e competenza la propria professionalità in tutte le sue esperienze lavorative con una condotta sempre in linea con il servizio pubblico. Ci mancherà e la ricorderemo sempre con grande affetto", affermano in una nota congiunta il Presidente della Rai Marcello Foa e l’Amministratore delegato Fabrizio Salini. "Persona di valore e grande professionista, la sua scomparsa mi addolora immensamente", dice Sangiuliano, all'Adnkronos, ricordando la collega.

"Il Tg2 si stringe ai familiari della nostra ex direttrice Ida Colucci, venuta a mancare prematuramente dopo una lunga malattia. Ai suoi cari le condoglianze e l'abbraccio di tutta la redazione", si legge in una nota firmata dal Comitato di Redazione del Tg2.