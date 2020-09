In corsa agli Efa Bondi, Giovannesi con Saviano, Bellocchio e Luchetti

European Film Academy ed Efa Productions hanno annunciato i 46 titoli che compongono la lista di selezione dei lungometraggi raccomandati per una nomination agli European Film Awards 2019. Sono 31 i paesi europei rappresentati. Quattro i titoli italiani: 'Dafne', scritto e diretto da Federico Bondi, prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa; 'Piranas - La paranza dei bambini', diretto da Claudio Giovannesi, scritto da Roberto Saviano, Claudio Giovannesi e Maurizio Braucci, propdotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra; 'The Traitor - Il traditore' coproduzione fra Italia, Germania, Francia e Brasile, diretto da Marco Bellocchio, scritto da Valia Santella, Ludovica Rampoldi e Francesco Piccolo, prodotto da Giuseppe Caschetto e Simone Gattoni; 'Twin Flower - Fiore Gemello' , scritto e diretto da Laura Luchetti, prodotto da Giuseppe Gallo.

I film sono stati selezionati da un comitato composto dall’Efa Board e dagli esperti Giorgio Gosetti (festival programmer/Italia), Kathrin Kohlstedde (festival programmer/Germania), Paz Lazaro (festival programmer/Spagna), Mary Nazari (esercente/Russia), Edvinas Pukšta (festival programmer/Lituania) e Agathe Valentin (sales agent/Francia). Nelle prossime settimane, gli oltre 3.600 membri della European Film Academy voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno annunciate il 9 novembre al Seville European Film Festival, in Spagna. Ad una giuria composta da 8 membri spetterà invece il compito di decidere i vincitori per le categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Musiche Originali, Suono ed Effetti Visivi. La 32ma edizione degli European Film Awards con l’annuncio dei vincitori si terrà il 7 dicembre a Berlino.