Matrix 4 si farà, Keanu Reeves sarà di nuovo Neo

(Foto Fotogramma/Ipa)

Arriva in queste ore l’annuncio ufficiale di Warner Bros e Village Roadshow Pictures: il tanto vociferato Matrix 4 si farà. E nel cast torneranno sia Keanu Reeves nei panni di Neo che Carrie-Ann Moss in quelli di Trinity.

Il quarto capitolo sarà scritto e diretto da Lana Watchosky, non anche dalla sorella Lily, che aveva preannunciato di ritirarsi definitivamente dalla saga, né da Chad Stahelski, regista della trilogia di John Wick e controfigura di Keanu Reeves nei primi tre Matrix, come si era sentito dire nei mesi passati.

L’inizio delle riprese è, per ora, fissato per il 2020, lasciando presupporre quindi un’uscita dell’atteso nuovo inizio per il 2021. Ancora nessuna notizia riguardante gli altri volti noti del cast originale, su tutti Lawrence Fishburne (Morpheus) e Hugo Weaving (Agente Smith).