Simple Minds 'Live in the city of Angels'

Il 4 ottobre Bmg pubblicherà 'Live in the city of angels', un album che cattura i Simple Minds dal vivo nel loro tour più recente. Dopo il successo del disco “Walk Between Worlds” del 2018, proseguendo nel loro percorso di rinascita, rafforzando al contempo la loro reputazione di grande live band, lo scorso autunno i Simple Minds si sono recati in Nord America per intraprendere il loro primo tour coast to coast in oltre due decenni. Con 31 città toccate, sia i critici sia i fan hanno concordato all'unanimità che è stato il tour statunitense di maggior successo fino ad oggi. Facendo riferimento al loro primo album dal vivo, 'Live In The City Of Lights' del 1987, questo nuovo lavoro dal vivo trova ancora una volta i Simple Minds, 30 anni dopo, scalare le vette di quei giorni vertiginosi, vendendo più biglietti anno dopo anno, mentre le nuove generazioni scoprono il il potere dal vivo della band. I Simple Minds sono stati accolti da un'eccitazione negli Stati Uniti che non avevano sperimentato da metà degli anni '80, periodo in cui erano al culmine del loro successo. In nessun luogo questa passione è stata catturata meglio di una registrazione della loro esibizione all'Orpheum Theatre di Los Angeles il 24 ottobre 2018. Ventiquattro brani sono stati eseguiti quella sera. Glittering Prize è stato registrato presso The Fillmore, Miami Beach l'8 novembre 2018 e le tracce bonus sono state registrate in vari sound check e prove. L'album che ne risulta, 'Live in the City of Angels' è una raccolta di 40 canzoni, che abbraccia uno dei più diversi cataloghi di una carriera lunga 40 anni.