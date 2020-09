Re Leone, il debutto è da record

(Fermo immagine dal trailer ufficiale del film)

(AdnKronos/Cinematografo.it) - Debutto da record per 'Il Re Leone', da ieri nelle sale italiane. Il remake del film cult del 1994, riportato sul grande schermo da Jon Favreau tutto in computer grafica, in sole 24 ore ha totalizzato 2.943.307 euro, con una media di 3047 euro per copia. Distribuito in quasi mille cinema, è il quinto miglior esordio al botteghino italiano.

Ma i risultati mondiali non sono da meno: negli Stati Uniti, dove è uscito il 19 agosto, ha totalizzato quasi 500 milioni di dollari (499.902.205) in due giorni. Insieme al resto del mondo, dove colleziona complessivamente 940.882.887 dollari, si colloca già ora al nono posto dei migliori incassi totali di tutti i tempi, sorpassando 'Avengers: Age of Ultron' e 'Black Panther', con 1 miliardo e 440 milioni.