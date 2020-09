Gaffe di Pupo, grida "forza Benevento" ma è in Irpinia

(Fotogramma/Ipa)

Gaffe di Pupo ieri sera a Pratola Serra, in provincia di Avellino. Dal palco dal quale si è esibito per la Sagra della Polpetta ha cominciato a esaltare la squadra del Benevento riportando anche il risultato dello 0 a 0 contro il Pisa. Ma il pubblico presente, riporta il sito The Wam, ha cominciato a protestare e così, il cantante e presentatore, si è reso contro che non si trovava in provincia di Benevento ma in Irpinia.