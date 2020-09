Breaking Bad, arriva il film

(Fermo immagine)

"Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia". Sono queste le parole di Skinny Pete mentre viene interrogato dalla polizia. Con un teaser Netflix annuncia 'El Camino', il film di Breaking Bad, che sarà disponibile dall'11 ottobre.



Il lungometraggio è un sequel della serie, andata in onda per 5 stagioni dal 2008 al 2013 e diventata ormai un cult. Interpretato da Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman, il film, scritto e diretto dal creatore della serie Vince Gilligan, vedrà il protagonista in fuga chissà dove con gli agenti che lo cercano in tutto lo Stato. Ma il suo amico Skinny (Charles Baker) non ha idea di dove sia ma anche "se lo sapessi non ve lo direi".