Roberta Capua: ''Polemiche 'femministe' su Miss Italia pretestuose''

(Ipa/Fotogramma)

di Alisa Toaff

''Trovo le polemiche 'femministe' su Miss Italia 'pretestuose'''. Così Roberta Capua, eletta Miss Italia nel 1986, all'Adnkronos, sulle polemiche scaturite dall'annuncio del ritorno in Rai del concorso di bellezza più longevo della storia italiana. ''Non è solo Miss Italia che espone il corpo della donna -sottolinea la conduttrice- Basta aprire i social network, instagram in particolare, per vedere giovani donne che mettono in mostra il loro corpo in maniera molto spregiudicata! Quindi sinceramente attaccare Miss Italia, dove ci sono delle ragazze che cercano semplicemente delle opportunità e che sfilano in costume da bagno senza nessun tipo di morbosità, si è sempre cercato di dare un'immagine pulita, acqua e sapone di queste ragazze, mi sembra veramente esagerato''.

Mirigliani: "La vincitrice la deciderà il pubblico da casa"

"Oggi ci sono ragazze giovanissime che si mettono in pose provocanti, vogliono essere sexy, fanno ammiccamenti di carattere sessuale molto spinti -prosegue la Capua- Sono d'accordo con le femministe quando dicono che la donna dovrebbe cercare di affermarsi maggiormente con la testa piuttosto che con il corpo, sono tutti bellissimi concetti che noi donne, soprattutto di altre generazioni, condividiamo in pieno, ma ha senso attaccare Miss Italia quando appena apriamo Instagram troviamo ragazzine di 13 anni mezze nude, con labbra protese e che fanno di tutto per avere un like? Perciò -ribadisce- mi sembra un attacco un po' pretestuoso''.

Da ex Miss Italia la Capua dice di non essersi mai sentita sminuita né 'mercificata' per aver partecipato a Miss Italia, ''Poi nella vita -aggiunge- ho cercato di affermare il mio talento e il mio modo di essere per altro''. Ma riconosce che deve molto a Miss Italia: "Sarebbe una bugia dire di no! Poi sta alla persona dimostrare quello che vale'', afferma la conduttrice. E sul ritorno del concorso di bellezza sulla televisione pubblica la Capua prosegue: "Si può sfruttare l'opportunità di festeggiare gli 80 anni di una manifestazione che ha fatto la storia e del costume del nostro paese ma ricordiamoci che si tratta di un concorso di bellezza -dice ironica- non è che le ragazze possono andare in tuta da ginnastica'', conclude.