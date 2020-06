Colombari: "Miss Italia deve andare sulla Rai, non serve voto cda"

(Fotogramma)

di Alisa Toaff



"Con tutte le anomalie politiche di questi giorni ci sorprendiamo che un presidente Rai decida da solo di fare una scelta di questo tipo senza interpellare il cda? Tutto ciò che è nazional-popolare deve andare sulla Rai, anche 'Miss Italia' che è un concorso di bellezza e ha un suo seguito. Percio è un programma che deve essere trasmesso dalle reti del servizio pubblico, come avviene per la Formula Uno e per Sanremo. Credo che in questo momento nel Paese ci siano questioni ben più gravi da risolvere, basta aprire i quotidiani, i social network o guardare la televisione per rendersi conto che la politica dovrebbe pensare ad altro''. E' quanto sottolinea all'Adnkronos l'ex modella, conduttrice televisiva, attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari, in merito alle polemiche politiche scaturite dalla decisione di trasmettere 'Miss Italia' sulla prima rete Rai.

"Per me -prosegue l'attrice- un concorso di bellezza è uguale a un concorso canoro e a una competizione sportiva: si va a premiare un talento, in questo caso la bellezza. Anche la bellezza è un talento -tiene a sottolineare- i concorsi di bellezza ci sono sempre stati, poi se lo leghiamo al discorso a 'se ha senso o non ha senso mettere in mostra le donne in televisione e dargli dei voti', allora si entra su tematiche molto più complesse come l'educazione dei figli, l'emancipazione, la parità tra gli uomini e le donne ecc. Bisogna rieducare, modificare quei circuiti legati all'ignoranza che portano ad esempio un uomo ad uccidere la propria compagna perché lo ha tradito o al cyberbullismo. In questo periodo storico bisogna ridare un'identità ai nostri giovani che non hanno più uno scopo e una missione nella vita''.

"'Miss Italia' è un talent show come lo è Sanremo -aggiunge la Colombari- La bellezza salverà il mondo, se non salviamo la bellezza il mondo come lo salviamo? Chi ci dice che la prossima Miss Italia non può diventare una Cristoforetti o una Greta Thunberg, perché siamo così ottusi? 'Miss Italia' per me è stato un trampolino di lancio ad esempio, sono stata eletta 28 anni fa, non c'era niente, non c'erano le veline, non c'era il 'Grande Fratello', avevo appena 16 anni e quindi ero molto piccola ma grazie all'educazione che ho avuto avevo una mia etica e dei valori morali che hanno fatto sì che rimanessi quella che ero riuscendo a mettere in piedi una mia carriera. Se non avessi fatto Miss Italia probabilmente avrei portato avanti l'attività dei miei genitori che avevano un ristorante''.

E sui suoi impegni futuri, la Colombari annuncia che sta per intraprendere il suo primo tour teatrale: "Dalla prima settimana di settembre inizierò le prove a teatro -racconta l'attrice- sono sempre pronta alle sfide, mi spaventano ma bisogna imparare a mettersi in gioco. Inizieremo la tournée in Romagna, poi andremo a Torino, Bologna, Trieste e Saremo. Questo fino a primavera, poi dall'anno successivo faremo anche Milano, Roma e saremo insieme a Corrado tedeschi in 'Montagne Russe'''. Per quanto riguarda il ruolo che interpreterà l'attrice conclude: "Finalmente interpreterò un ruolo che non è legato alla mia fisicità'', scherza.