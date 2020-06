Da Fiorello alla Prati, gli auguri dei 'famosi' a Maurizio Costanzo

(dal profilo Instagram di Rosario Fiorello)

Di Alisa Toaff

''Buon Compleanno socio! #costanzobirthday @Costanzo. In questa foto spacchiamo di brutto!!!''. Rosario Fiorello su instragram augura così buon compleanno all'amico di sempre Maurizio Costanzo, che oggi compie 81 anni. E posta una foto che li ritrae insieme, uno accanto all'altro, con indosso degli occhiali da sole scuri stile Blues Brothers. A unirsi al coro anche altri big della televisione come Mara Venier: "Stamattina gli ho mandato un sms di auguri -racconta la Venier all'Adnkronos- Maurizio è molto più di un amico, è una persona di famiglia. Mi è sempre stato vicino in momenti anche difficili, è stato sempre generoso nei miei confronti non solo per il lavoro e mi ha dato grandi consigli anche nel privato! Gli voglio un gran bene''. Anche Pamela Prati, restia ormai a parlare con la stampa dopo il 'caso' Mark Caltagirone, attraverso l'Adnkronos ha voluto fare gli auguri al giornalista: "Maurizio è una persona che stimo moltissimo, voglio augurarli il meglio dalla vita, è un uomo straordinario e un grande professionista. Sono stata opite tantissime volte al 'Maurizio Costanzo Show', lui è un uomo che adoro, favoloso, di grande cultura e spessore e gli faccio tanti tanti auguri''. Ad augurare buon compleanno al decano dei talk show c'è anche Massimo Giletti: "L'ho chiamato stamattina -racconta all'Adnkronos- con lui ho un rapporto profondo, l'ho sempre stimato! Non finisce mai di ribadire l'affetto che ha per me. Maurizio ha una genialità unica e continua ad essere un innovatore della tv. Non dimenticherò mai le sue pagine coraggiose contro la mafia insieme a Santoro, pagine irripetibili per la televisione''. Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha scelto di fare gli auguri a Costanzo in diretta, all'inizio della sua 'maratona' televisiva, cogliendo l'occasione per fargli ''sinceri auguri'' di buon compleanno.