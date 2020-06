E' Brad Pitt show

(Afp)

di Ilaria Floris



Osannato, celebrato con un red carpet che resterà impresso nella memoria. Al Lido stasera è Brad Pitt show: la star, arrivata al Lido per la prima del film ‘Ad Astra’ in smoking e capelli lunghi in omaggio ai suoi stessi esordi (chi non ricorda la sua chioma super sexy in ‘Thelma e Louise’?), è ‘atterrata’ sul red carpet in forma esplosiva. Accompagnato dalle due componenti femminili del cast del film Liv Tyler e Rutt Negga, e dal regista James Gray, Pitt ha voluto concedere quasi tutto il suo tempo ai fan, mai così numerosi. Tornato indietro tre volte per firmare autografi e farsi selfie, l’attore non ha lesinato sorrisi e battute. Non c’è che dire: l’attore di Shawnee nel film interpreta un’astronauta, ed effettivamente, sembra proprio che venga da un altro pianeta.