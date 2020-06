Al Lido è il giorno di Almodovar, Pitt e Johansson

Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia sarà insieme il giorno del Leone d'oro alla carriera al regista spagnolo Pedro Almodovar, la cui consegna è prevista in una cerimonia fissata per le 14 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido, e quello di tre importanti film in concorso, ricchi di star. Per 'Marriage Story' di Noah Baumbach arriverà infatti alla mostra la protagonista Scarlett Johansson, al centro del divorzio raccontato nel film. Mentre ad accompagnare l'atteso 'Ad Astra' di James Gray sarà Brad Pitt, nei panni dell’astronauta Roy McBride, che parte per una missione ai margini del sistema solare per ritrovare il padre disperso e per svelare un mistero che può minacciare il futuro dell’umanità.

Non passerà inosservato però neanche 'The Perfect Candidate' di Haifaa Al-Mansour, la prima regista donna dell'Arabia Saudita, che proprio nel 2012 portò a Venezia nella sezione Orizzonti 'Wadjda', il suo primo lungometraggio ed il primo film a essere girato in Arabia Saudita. In questo nuovo film, infatti, la regista racconta di Maryam, una donna saudita che, pronta per una vacanza a Dubai, viene respinta ai controlli dell’aeroporto di Riad perché il permesso rilasciato dal padre, suo tutore maschile come vuole la legge saudita, non è stato rinnovato. La ragazza deciderà di dedicarsi alla politica per combattere norme sociali che ritiene ingiuste, come la segregazione di genere, andando contro le credenze della sua famiglia.

Spazio anche per l'Italia nella seconda giornata del festival: alla mostra approderanno anche due star di casa nostra come Toni Servillo e Valeria Golino, che, insieme a Carlo Buccirosso, sono i protagonisti di '5 è il numero perfetto' del regista e fumettista Igort, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori.