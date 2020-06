Scarlett e Brad a Venezia, caldo e calca non spaventano fan

(dall'inviata Ilaria Floris) - Non li ha fermati niente: il poco sonno, il caldo infernale, la possibilità di non riuscire realmente a vedere i loro beniamini. Decine di fan sono assiepati, fin dalle prime ore di questa mattina, dietro le transenne del red carpet del Lido, in attesa dei due idoli che caratterizzano questa seconda giornata della Mostra, Brad Pitt e Scarlett Johansson. Ombrelli colorati, teli di cotone per stare sdraiati, acqua, libri, cuffiette con la musica, telefonini pronti per i selfie di rito: ogni sistema è buono per ingannare l'attesa, in un clima frizzante e di grande armonia. L'effetto ottico è catalizzante e cinematografico, e fa un po' Woodstock anni '60: la mostra del cinema più antica del mondo è anche questo.