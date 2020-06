Caterina Guzzanti: "Sarò una signora buffa che gioca a burraco"

Caterina Guzzanti (AdnKronos)

di Ilaria Floris



"Ho appena finito di girare un film da coprotagonista, una commedia brillante in cui ci saranno quattro signore buffe che giocano a burraco". Lo rivela in anteprima Caterina Guzzanti all'Adnkronos. "Saremo io, Claudia Gerini, Paola Minaccioni e Angela Finocchiaro", dice l'attrice. Ancora non è nota la data di uscita del film. La commedia corale in preparazione non è però l'unico progetto in cantiere dell'attrice romana.

"Farò senz'altro un po' di teatro - dice - ma ancora non ne posso parlare. E poi sta per uscire un film di un regista molto giovane in cui io sono la madre di un adolescente". Nella pellicola, di prossima uscita, la Guzzanti avrà un piccolissimo ruolo drammatico, che rivela di aver amato in modo particolare, pur essendo per lei inconsueto. "Mi ha entusiasmato", ammette Caterina, e conclude con la consueta ironia: "Da ora in poi voglio solo piangere".