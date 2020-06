Kristen Stewart al Lido, occhiali scuri e aria ribelle

(AdnKronos)

E' arrivata indossando dei semplici pantaloni bianchi e una t-shirt a righe scure: nessuna trovata appariscente né allure da diva, come è nel suo stile. Kristen Stewart è sbarcata al Lido per la conferenza stampa dell'atteso 'Seberg', il biopic appunto sulla musa della Nouvelle Vague Jean Seberg, accolta dai fan per gli autografi di rito.



Occhiali scuri con montatura rossa e broncio da ribelle, unico vezzo da star, Kristen si è soffermata con il pubblico senza molto entusiasmo prima di entrare spedita alla presentazione della pellicola con i giornalisti. Stasera il red carpet dell'attrice insieme al regista del film Benedict Andrews, che ha raccontato la vita sfavillante ma anche drammatica dell'attrice, e attivista politica Jean Seberg, icona di stile e di ribellione.