Il sabato del Lido accoglie il 'Joker' e Monica Bellucci

Joaquin Phoenix in 'Joker' (foto di Nico Tavernise)

Il sabato del Lido cala il jolly e un poker di importanti titoli fuori concorso. Alla mostra del cinema oggi è infatti soprattutto il giorno di Joaquin Phoenix, protagonista in concorso dell'atteso 'Joker' di Todd Phillips, il film spin-off della saga del 'Batman' della Dc Comics, dove interpreta Arthur Fleck, un comico fallito ed emarginato dalla società, un reietto di Gotham City, che troverà un suo personalissimo e folle riscatto indossando un costume da clown e gettando la città nel caos.

Sempre in concorso torna a Venezia il regista pluricandidato all'Oscar Pablo Larrain, con 'Ema', dove la protagonista del titolo, interpretata da Mariana Di Girolamo, è sposata con un coreografo di una compagnia di danza (Gael García Bernal) e cerca di superare le conseguenze di un’adozione finita male attraverso varie relazioni amorose mentre mette a punto un piano segreto per recuperare ciò che ha perduto.

Ma ci sono quattro importanti titoli anche fuori concorso. In occasione della cerimonia di consegna del Premio Jeager Le-Coultre a Costa-Gavras viene infatti mostrato 'Adults in the room', il film che il regista greco ha realizzato basandosi sull'omonimo libro dell'ex ministro delle Finanze greco Yannis Varoufakis. Una tragedia greca, ambientata nella stanze dell'Eurogruppo che impone alla Grecia l'austerità e interpretata da Christos Loulis, Valeria Golino, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans e Josiane Pinson.

Sempre fuori concorso sfila l'interessante documentario 'Citizen K' dell'americano Alex Gibney, che ambisce a raccontare dall’interno come funzioni il potere nella Russia di Vladimir Putin. Mentre nella Sala Giardino viene presentato alle 21 il nuovo film di Francesca Archibugi, 'Vivere', con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini e Marcello Fonte, protagonisti di una storia familiare complicata nella Roma dei giorni nostri.

Nella notte del Lido, infine, il glamour è assicurato con il ritorno in coppia sulla passerella veneziana di Monica Bellucci e Vincent Cassel a sei anni dalla loro separazione, per accompagnare la proiezione a mezzanotte di 'Irreversible - Inversion Integrale', rivisitazione 'cronologica' del film del 2002 ad opera dello stesso regista Gaspar Noé.