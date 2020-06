Tutti pazzi per queen Meryl

di Antonella Nesi



Eleganza, simpatia e una folla di fan urlanti per uno dei red carpet più attesi di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, quello di Meryl Streep che ha accompagnato al Lido ‘The Laundromat’, il film in concorso di Steven Soderbergh. L’attrice, elegantissima con scarpe rosse dal tacco vertiginoso è un abito-kaftano sui toni dell’azzurro, si è sottoposta a lungo al ‘fuoco’ dei flash, scherzando con i fotografi. Poi, invocata a gran voce dalla folla assiepata dietro le transenne ha firmato autografi per diversi minuti. Insieme a lei sul tappeto rosso il regista del film ed il coprotagonista Gary Oldman.