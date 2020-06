Grave incidente d'auto per Kevin Hart

(Foto Fotogramma/Ipa)

Brutto incidente d'auto per Kevin Hart. L'attore e comico, come si legge sulla Cbs di Los Angeles, ha subito "gravi lesioni alla schiena".

Secondo quanto riporta il sito statunitense 'Tmz', Hart era a bordo della sua Plymouth Barracuda ma a guidare non sarebbe stato lui.

L'incidente è avvenuto all'una di mattina di domenica sulla Mulholland Drive, strada tortuosa e pericolosa di Hollywood. L'auto si è schiantata contro un guard rail sfondandolo: dalle immagini si vede come il tetto sia stato completamente schiacciato nell'impatto.

A bordo della macchina erano in tre: insieme all'attore, oltre all'uomo che guidava c'era anche una donna. Ad avere gravi lesioni alla schiena è anche la persona che si trovava al volante che, secondo la polizia, non aveva bevuto. Per la donna invece non sono state necessarie cure ospedaliere.

Hart sarebbe stato il primo a scendere dal veicolo e secondo un testimone, un membro del suo staff lo avrebbe fatto salire a bordo di un suv e portato in un primo momento nella sua casa che si trova nelle vicinanze dell'incidente. Alla fine però è stato portato in ospedale.