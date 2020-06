Al Lido è il giorno di Julie Andrews e 'Martin Eden'

Nella foto Luca Marinelli in 'Martin Eden'

Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il secondo film italiano in concorso, 'Martin Eden' di Pietro Marcello, che trasloca a Napoli in un Novecento indefinito l'omonimo romanzo di Jack London e fa interpretare il marinaio con velleità intellettuali protagonista della storia a Luca Marinelli.

Ma il lunedì della Mostra è anche il giorno del Leone d'Oro alla carriera a Julie Andrews, l'attrice americana premio Oscar indimenticabile protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, da 'Mary Poppins' a 'Tutti insieme appassionatamente'. A presentare il premio sarà il regista Luca Guadagnino. Dopo la premiazione, prevista alle 14 nnella Sala Grande del Lido, verrà proiettato 'Victor Victoria', il film in cui Blake Edwards la diresse nel 1982.

In concorso sfila anche il film d'animazione cinese 'Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane) del regista hongkonghese Yonfan. Mentre fuori concorso arriva al Lido 'The King' di David Michod con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Lily-Rose Depp, Ben Mendelsohn.e Robert Pattinson. Ma quest'ultimo non è in laguna per impegni concomitanti.

Attesi al Lido anche Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy de Palma, protagonisti di 'Mio fratello rincorre i dinosauri', il film di Stefano Cipani, che viene presentato come evento speciale alla Giornate degli Autori. Un altro film italiano è protagonista nella sezione Sconfini: 'Effetto Domino' di Alessandro Rossetto.