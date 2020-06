Fedez: "Il doc di Chiara aiuterà tante persone a realizzarsi"

"Spero e sono quasi certo che possa essere di ispirazione a tutte le persone che hanno un sogno, anche il più strano, anche il più impossibile da realizzare. Che possa aiutarle a realizzarsi". Così Fedez sulle storie di Instagram parla del documentario 'Chiara Ferragni - Unposted' di Ilaria Amoruso, che verrà presentato domani nella sezione Sconfini della Mostra del Cinema di Venezia e promette di svelare quello che della donna e dell'imprenditrice non si è visto sui social network. I due sbarcheranno in laguna già oggi mentre la proiezione del doc è prevista per domani sera alle 20.30, preceduta da un red carpet che si annuncia gettonatissimo. A seguire, a Venezia, Chiara e la regista verranno festeggiate in un party molto esclusivo.

"Mentre preparo la valigia per Venezia - dice Fedez nel video pubblicato su Instagram - voglio spendere qualche parolina per il documentario di Chiara. Non mi voglio prodigare in recensioni perchè essendo un filino di parte non avrebbe senso. Però spero e sono quasi certo che questo documentario potrà essere d'ispirazione a tante donne, anzi non solo donne, a tante persone. Perché racconta la storia di una ragazza diventata ormai donna che si è inventata un mestiere in un settore clientelare, dove se non hai conoscenze difficilmente riesci ad andare avanti, e contro i pareri di tutti, è riuscita semplicemente a guardare il suo obiettivo ed andare per la sua strada. Sono contento perché in questi anni tante volte si è cercato di sminuire quello che fa Chiara sempicemente riducendolo ad una ragazza che si fa delle foto. Vivendo insieme a lei, so che non è così. Quindi spero che possa essere di ispirazione a tutte le persone che hanno un sogno, anche il più strano, anche il più impossibile da realizzare. Che possa aiutarle a realizzarsi", sottolinea Fedez.

"Naturalmente, in tutto il documentario c'è sempre un pirla che dice cose che fanno ridere solo lui e quel pirla sono io", conclude ridendo Fedez, prima di ricordare insieme alla moglie che il documentario uscirà nelle sale il 17, 18 e 19 settembre.