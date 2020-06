Ferragnez al bacio sul red carpet

di Antonella Nesi



Tappeto rosso superglam per la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del doc ‘Chiara Ferragni - Unposted’. E una folla di teenager in delirio tanto per la fashion blogger quanto per il marito rapper, Fedez. I due si sono scambiati baci sotto i flash. Ma anche un abbraccio in cui Fedez ha voluto stringere la moglie molto emozionata per la premiere veneziana. Sulla passerella anche parenti e amici della coppia, a partire dalla famiglia Ferragni al completo, capitanata dalla madre di Chiara, Marina di Guardo, che ha scelto lo stesso colore dell’abito da sera della figlia per il suo. Con lei il padre di Chiara, Marco Ferragni, e la sorelle e collaboratrici della fashion blogger, Valentina e Francesca. Chiara e Fedez non hanno deluso le attese dei fan assiepati dietro le transenne, firmando autografi e scattando selfie con gli ammiratori.