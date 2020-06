"Vuoi un film Marvel? Non tenere per mano la tua ragazza", Stewart denuncia

(Fotogramma)

"Se vuoi ottenere un ruolo in un film Marvel, è meglio se non tieni la mano della tua ragazza in pubblico". Kristen Stewart ha rivelato a gran voce di aver ricevuto questo consiglio per promuovere la sua carriera. L'attrice di Twilight, che da anni è aperta sulla propria sessualità e ha dichiarato di non identificarsi in nessuna etichetta, è stata fidanzata con Robert Pattinson e Stella Maxwell in precedenza, mentre oggi è legata a Dylan Meyer.

In un'intervista per 'Harper's Bazaar', Stewart ha raccontato che nei suoi primi periodi nello show business le era stato raccomandato di non mostrare le proprie preferenze sessuali, "fatti un favore" le avevano detto. L'attrice aveva inizialmente aderito a queste 'regole non scritte' di Hollywood ma, dopo 'Twilight', ha preso la decisione di allontanarsi da questa 'mentalità tossica' perché: "E' il 2020, non voglio lavorare con gente così".

"Oggi - ha proseguito Stewart - stiamo arrivando a un punto in cui, non so l'evoluzione è una cosa strana, ma stiamo tutti diventando piuttosto ambigui, privi di definizioni, e penso sia una cosa bellissima". L'attrice ha chiarito che, nonostante ci siano ancora persone che non gradiscono il chiaroscuro, adesso è più semplice venire premiati per la propria sincerità.

Alla Mosta del Cinema di Venezia la Stewart ha presentato la premiere di 'Seberg', film biografico.