'It - Chapter Two', Pennywise torna al cinema

Bill Skarsgard alla premiere di 'It - Chapter Two' (Fotogramma)

Causa di una diffidenza quasi unanime verso i palloncini di colore rosso, Pennywise - il clown spaventoso nato dalla penna di Stephen King - torna al cinema e arriva nelle sale italiane con il secondo capitolo. 'It - Chapter Two', firmato sempre da Andy Muschietti, ci riporta nuovamente nella cittadina di Derry a incrociare i membri del Club dei perdenti 27 anni dopo. Mike, interpretato da Isaiah Mustafa, chiama a raccolta i suoi amici di infanzia perché si è accorto che c'è la firma di Pennywise dietro una serie di efferati omicidi nella zona.

I 'Perdenti' dovranno ritrovare la loro alchimia per affrontare ancora una volta il clown malvagio, senza Stanley per giunta, l'unico membro che non ha risposto al richiamo. Muschietti ha deciso di dividere in due parti il romanzo di King, con l'obiettivo di analizzare con minuzia il cambio di equilibri tra i protagonisti e il rapporto che andranno a istaurare con Pennywise (Bill Skarsgard).

Tra le curiosità c'è l'origine di Derry, una cittadina fittizia che King non ha utilizzato solo per la storia di 'It', ma che ricompare in 'Insomnia' e vari racconti come 'Dreamcatcher' e 'Mucchio d'ossa'.

Gli appassionati troveranno Jessica Chastain nel ruolo di Beverly, James McAvoy come Bill, James Ramsone come Eddie, infine Bill Hader e Jay Ryan rispettivamente Richie e Ben. Benedetto anche dallo scrittore che l'ha definita una storia "fedele ma innovativa" sembra che 'It - Chapter Two' sia pronto a spaventarci ancora una volta.