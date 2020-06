Al Lido 'Zerozerozero' di Sollima, in gara Guédiguian e Guedes

Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia l'Italia torna protagonista fuori concorso con 'Zerozerozero', la nuova serie di Stefano Sollima, tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano sul traffico mondiale della cocaina. Al lido vengono mostrati i primi due episodi.



Parla italiano anche la sezione Orizzonti con 'Nevia', opera prima di Nunzia De Stefano, ex moglie di Matteo Garrone.



In concorso sfileranno invece 'Gloria Mundi' di Robert Guédiguian e 'A Herdade' di Tiago Guedes. Nel primo il regista francese racconta di come la nascita di una bambina porta gioia e unione in una famiglia marsigliese ma crea anche tanti problemi in una società che dà importanza ad altro; nel secondo il regista portoghese ripercorre la storia patria attraverso le vicende di una famiglia portoghese che possiede una delle più grandi proprietà fondiarie d’Europa sulla riva meridionale del fiume Tago.