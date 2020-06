Oggi al Lido Johnny Depp, Roger Waters e il film di Maresco

Per l'ultimo giorno del concorso veneziano, arrivano oggi al Lido il terzo film italiano in corsa per il Leone d'Oro, 'La mafia non è più quella di una volta' di Franco Maresco, e Johnny Depp e Mark Rylance, protagonisti di 'Waiting for the Barbarians' del regista colombiano Ciro Guerra, dove Depp è un colonnello che usa modi troppo violenti per controllare le attività dei “barbari” al di là del confine.

Mentre fuori concorso sfilano Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno protagonisti del nuovo film di Gabriele Salvatores, 'Tutto il mio folle amore', liberamente ispirato al romanzo 'Se ti abbraccio non avere paura' di Fulvio Ervas, che racconta del viaggio di un padre con il figlio autistico.

Appeal garantito anche per una presenza musicale leggendaria: Roger Waters. Il cofondatore dei Pink Floyd porta al Lido fuori concorso 'Roger Waters Us + Them', il documentario sull'omonimo tour portato in giro per il mondo tra il 2017 e il 2018, dal forte contenuto politico ed umanitario.