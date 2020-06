Carolina, chi è la Miss ripescata

(Foto dal profilo Twitter di Miss Italia)

Visibilmente emozionata, Carolina Stramare ha dedicato la sua vittoria alla mamma, morta un anno fa. "Per me era oltre che una madre era un'amica vera - ha detto - e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo". Un'emozione, quella della neo Miss Italia, da togliere il fiato visto che ha vinto 'in rimonta': eliminata in un primo momento dal televoto, è stata poi ripescata dalla giuria presieduta da Gina Lollobrigida.

In finale con il numero 3, Carolina è nata a Genova il 27 gennaio 1999. Alta 1,79, occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all'Accademia di Belle Arti di Sanremo. La sua famiglia è composta dal papà Romeo, dai nonni materni Elena e Gianni, e da un barboncino di 4 kg di nome Patrizia.

Da circa tre anni Carolina lavora come modella e segue l'attività di famiglia che vorrebbe seguire “da grande”: il nonno paterno, circa 70 anni fa, aprì un negozio d'arredamento in Liguria, gestito ora dal padre. Positiva, sicura di sé, ama le cose semplici e ha un debole “per le persone dagli occhi buoni e sinceri”. Pratica equitazione a livello agonistico (salto ad ostacoli) dall'età di 9 anni e nuoto. Ama cucinare, segue la moda e partecipa ad eventi e sfilare. Adora viaggiare, perché "nulla - dice - ti arricchisce come un lungo viaggio". Adora inoltre trascorrere il tempo libero con la famiglia, le amiche e il fidanzato.

Sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 42mila follower, Carolina condivide molti momenti della sua carriera di modellae del suo amore per i cavalli. Arrivata alle prefinali con la fascia di Miss Lombardia, nei giorni scorsi aveva conquistato la fascia nazionale di Miss Kissimo Biancaluna 2019.