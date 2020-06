È dei Boomdabash il tormentone 2019

I Boomdabash con Alessandra Amoroso (foto Francesco Prandolini)

Sono stati i Boomdabash feat Alessandra Amoroso, con il brano 'Mambo Salentino', ad aggiudicarsi ieri sera all'Arena di Verona il titolo di tormentone dell'estate 2019 nella terza edizione della serata-evento di fine estate organizzata da Rtl 102.5, "Power Hits Estate", che ha fatto registrare il tutto esaurito. La serata, presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, è stata trasmessa in diretta in Radiovisione su Rtl 102.5 (canale 36 del dtt e 750 di Sky), su www.rtl.it e attraverso l’app gratuita di Rtl 102.5.

Oltre al 'Power Hits Estate 2019' andato ai Boomdabash, durante la serata sono stati assegnati anche: il 'Power Hits – Fimi' al singolo 'Dove e Quando' di Benji&Fede, che ha fatto registrare il maggior numero di download e streaming premium nel periodo che va dal 21 giugno al 31 agosto; il 'Power Hits – Pmi' a 'Girl Go Wild' di LP, che è il singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno-agosto; il 'Power Hits – Siae' a 'Jambo di Takagi & Ketra con Omi e Giusy Ferreri, che è il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno al 6 settembre 2019; il 'Power Hits Top Album' a Salmo per 'Playlist', che è l’album più venduto dal settembre 2018 al settembre 2019; il 'Power HitStory 2019' a Ligabue ed Eros Ramazzotti.

Moltissimi gli artisti italiani e internazionali che si sono alternati sul palco per il grande show: Achille Lauro, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash ft.Alessandra Amoroso, Calcutta, Lewis Capaldi, Charlie Charles with Dardust feat. Sfera Ebbasta - Mahmood - Fabri Fibra, Coez, Gigi D’Alessio, Fred De Palma feat. Ana Mena, Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Gazzelle, Ghali, Irama, J-Ax, The Kolors & Elodie, Levante, Ligabue, LP, Cristiano Malgioglio, Mahmood, Meduza feat. Goodboys, Mika, Eros Ramazzotti, OneRepublic, Fabio Rovazzi, Salmo, Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Tiromancino, Le Vibrazioni.

Le canzoni premiate sono frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra Rtl 102.5 e EarOne. Come ogni anno la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito rtl.it.