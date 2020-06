Mara Venier: "'Domenica In' non cambia, ma arrivano Orietta e un nuovo gioco"

Mara Venier (Marco Provvisionato / IPA/Fotogramma)

Format vincente non si cambia e Mara Venier, che il direttore di Rai1 Teresa De Santis definisce "la signora della domenica, un format vivente", la sua 'Domenica in', appunto, non la cambia: "Come l'anno scorso l'obiettivo è di dare al pubblico tre ore e mezzo dove si ride, ci si commuove e si riflette. Potevo allungare l'orario fino alle 18,40 ma ho voluto continuare a terminare alle 17,30, puntando sulla qualità e non sulla quantità degli ospiti. Il programma non cambia, ci sarà solo un nuovo gioco e arriva la mia amica Orietta Berti", ha annunciato Mara presentando la nuova stagione del programma, che partirà domenica, alle 14, in diretta su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Un nuovo gioco perchè "il cruciverbone dell'anno scorso non decollava" e perchè nel programma "mi piace che ci sia un gioco e poi, sarò all'antica, mi piace avere un contatto diretto con il pubblico, parlare con signore che telefonano da tutta Italia". Il nuovo gioco partirà non nella prima ma nella seconda puntata, "per motivi burocratici" spiega la conduttrice, e sarà "un po come i giochi storici dei programmi di Raffaella Carrà firmati da Gianni Boncompagni, qualcosa che può ricordare i famosi fagioli", un riferimento al programma 'Pronto Raffaella?' (1983-1985) nel quale gli spettatori dovevano indovinare il numero di fagioli secchi contenuti in un grande barattolo di vetro, con un premio che cresceva a ogni tentativo sbagliato.

Seconda novità l'arrivo nella trasmissione di Orietta Berti: "Non l'ho strappata a Fazio, è una cosa che non farei mai a un collega, che è anche un amico; il suo agente mi ha detto che quest'anno non andava da Fabio e io l'ho 'presa al volo'". Orietta sarà ospite fissa e potrebbe anche interpretare il ruolo di inviata con delle incursioni fuori dallo studio. Uno studio dove, come lo scorso anno, tutto ruoterà attorno alle intervista di Mara. Domenica si parte da Amadeus e dal suo Sanremo, poi ci saranno, fra gli altri, Romina Power e Arisa. Sul fronte delle sinergie di rete, oltre ad Amadeus, Rocìo Munoz Morales e Daniele Liotti 'lanceranno' la nuova stagione della fiction 'Un passo dal cielo'. Il massimo della sinergia, comunque, Mara lo farà con se stessa: il suo nuovo programma in prima serata, 'La porta dei sogni', andrà in onda per tre venerdì consecutivi a partire dal 20 dicembre, una collocazione suntuosa, nel bel mezzo delle festività. Una sfida per la conduttrice che ogni domenica, semplicemente andando in onda, ne farà la miglior promozione possibile.