Sciolti i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso continua da solo

"Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E' giusto che sia così". I Thegiornalisti si sono sciolti. Ad annunciarlo su Instagram, con una serie di stories, è il frontman del gruppo, che così dice addio agli altri due componenti della band di 'Love' e 'Completamente', Marco Primavera e Marco Rissa.

"Credo non sia nobile spiegare il come e il perché di tutto questo. I problemi ce li teniamo per noi" ma i Thegiornalisti, ribadisce, "per quel che mi riguarda non esistono più". Il cantante parla di "mesi molto difficili" - "sono stato male", confessa - e chiede "un po' di delicatezza" al suo pubblico nell'esprimere un parere sulla rottura.

Poi la precisazione: "Ho scritto tutto, testi e musica, di ogni singola canzone" e "continuerò a cantarle dal vivo, a farvele ascoltare e a farvele gridare".