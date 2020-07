Muscoli e nuovo look, il 'ritorno' di Asia Argento

Foto da Instagram

Capelli biondi, muscoli da bodybuilder e sorriso fiero. "Sono tornata più forte di prima" scrive su Instagram Asia Argento che torna così dopo mesi sui social, lasciati per colpa delle troppe cattiverie, mostrandosi in bikini e in splendida forma. Il risultato? Tante, tantissime emoticon di baci e decine di "bentornata" in tutte le lingue del mondo.