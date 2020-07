"Papà mi ha trasmesso amore per giornalismo", parla la figlia di David Rossi

(Fotogramma)

"Sono molto felice. David sarebbe stato orgoglioso di questo traguardo. Mi dispiace solo che lui non possa vederlo. Perché è a lui che devo l'amore per questa professione". Parla così con l'Adnkronos del suo esordio nella redazione di 'Piazzapulita' Carolina Orlandi, la ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps, Davide Rossi, che era il marito di sua madre, Antonella Tognazzi, e che ha sempre considerato come un padre.

"Io mi porto dietro una storia drammatica che ha condizionato la mia vita e continuerà a farlo, non smetterò mai di cercare la verità su quel che è accaduto - dice Carolina - però questo non intacca la mia voglia di fare la giornalista. Questa è una passione che è nata proprio guardando David. Lui era un giornalista professionista, faceva questo mestiere con grande dedizione, approfondiva le notizie e mi stimolava in continuazione a leggere e studiare per raggiungere questo obiettivo. Mi lasciava i ritagli di giornale sulla scrivania quando c'era qualche articolo particolarmente interessante. Se sono qui oggi a fare questa nuova esperienza lo devo a lui", conclude.