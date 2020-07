Torna South Park, l'annuncio di Netflix

(Afp)

South Park, la serie televisiva animata statunitense creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997, sbarcherà presto su Netflix. Anche in Italia. La piattaforma lo ha annunciato prima sui profili social americani e inglesi e ora la notizia è stata ufficializzata anche su quelli italiani.

South Park sarà disponibile dal 27 settembre, anche se al momento non è ancora chiaro se sarà presente tutto il 'pacchetto', o soltanto alcune puntate selezionate.

Il cartone animato è noto per trattare temi di politica e attualità statunitensi attraverso una satira che è stata spesso oggetto di aspre critiche. Negli Stati Uniti alcuni gruppi religiosi hanno giudicato South Park come 'moralmente offensivo' e anche in Italia il trattamento è stato simile.