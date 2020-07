Voci su Leo Pari nuovo frontman dei Thegiornalisti ma lui nicchia

(Fotogramma)

Rumors su Leo Pari nuovo frontman dei Thegiornalisti ma lui non conferma né smentisce. All'indomani dell'annuncio di Tommaso Paradiso di voler proseguire la sua carriera da solista, sui social circola insistentemente il nome di Leo Pari come suo sostituto al fianco di Marco Primavera e Marco Antonio Musella, detto 'rissa'. "Io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere", afferma Pari su una storia di Instagram. Ma il cantautore romano in un altro post sembra voler frenare illazioni e annunci precipitosi: "Calma ragazzi". Nel frattempo tornano a circolare anche le voci di un imminente esordio nel cinema di Tommaso Paradiso, da regista e sceneggiatore, come lui stesso aveva annunciato la scorsa primavera dicendo che si sarebbe preso del tempo per dedicarsi al suo primo lungometraggio: una commedia romantica ambientata nel mondo della musica.