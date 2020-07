"Mia figlia si è fatta male per scivolo rotto", lo sfogo di Nicoletta Romanoff

"Che schifo!!! Mia figlia si è appena fatta male a causa dello scivolo rotto". Lo sfogo, sulle storie di Instagram, è di Nicoletta Romanoff. "Siamo a Villa Balestra, cuore dei Parioli" a Roma, dove "i giochi sono tutti rotti, ci sono buche per terra, i bambini dovrebbero giocare in un posto così?", dice l'attrice che posta diverse storie per mostrare lo stato in cui si trova il parco giochi e la villa.

"Il parco è lasciato lì, allo stato brado. Il giardino tenuto come se fosse una giungla", continua.