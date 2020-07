Giletti: "Vespa? Porre domanda infelice può capitare a tutti"

Massimo Giletti (Fotogramma)

"Porre una domanda infelice può capitare a tutti, anche a me è capitato di sbagliare. Ma lungi da me mettere in discussione la professionalità di un giornalista come Bruno Vespa". Lo ha detto Massimo Giletti, presentando stamattina al Maxxi di Roma la nuova edizione 'Non è l'Arena' che torna domenica nel prime time de La7.

"Domenica ci occuperemo del Prati gate, ma lo faremo alla nostra maniera con l'intervista a lei che non parla da mesi ma anche con un'inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l'assenza in un'enorme presenza mediatica. Ascolteremo la sua versione ma mostreremo importanti documenti inediti. Uno in particolare che mi chiedo come mai abbiamo cercato e trovato solo noi", aggiunge riferendosi alla prima puntata, in cui ospiterà Pamela Prati, Matteo Renzi e un'inchiesta su Bibbiano.

"Matteo Renzi in questo momento, insieme a Matteo Salvini, è obiettivamente il politico con la presenza più forte. Ha fatto un capolavoro politico. Ha convinto il Pd a fare il governo con i Cinque stelle e subito dopo ha annunciato la scissione. Qualcuno ha parlato di Machiavelli ma lui è andato ben oltre Machiavelli. Intervistarlo non sarà facile ma mi sembrava lui il politico con cui dovevamo inaugurare la stagione", prosegue.