Sky Tg24 si rinnova, approfondimenti e rubriche

Inchieste, reportage, analisi, interviste e approfondimenti. Sky Tg24 si rinnova, con un nuovo palinsesto. Il tg diretto da Giuseppe De Bellis punta a essere ancora più internazionale e contemporaneo, anche attraverso le sinergie con Sky News e l’area news del gruppo Comcast e grazie alle diverse articolazioni della testata, in cui Tv e digitale, con l’online, la app e i profili social, danno vita a un universo multipiattaforma in grado di informare l’utente su tutti i device. Con oltre 7mila ore di diretta ogni anno, di cui oltre 3.500 dedicate all’approfondimento, la testata all news punterà sul racconto della realtà e dei grandi temi, con una maggiore verticalità e sempre più multimedialità, flessibilità e interazione con il pubblico, affrontando tutti quei temi con maggiore impatto: le migrazioni, i cambiamenti climatici, il futuro del mondo del lavoro o dell’energia.

La testata continuerà a informare tutti i giorni sui più importanti eventi italiani e internazionali con le circa 15 edizioni quotidiane del tg. Tra queste, le edizioni delle 13, delle 17 e delle 20 avranno una nuova formula, in cui a tutte le notizie di primo piano si aggiungerà uno spazio di approfondimento su un tema rilevante della giornata. Inoltre, il nuovo corso del tg sarà caratterizzato anche da una grafica innovativa, che rivoluzionerà l’aspetto degli studi, e da una nuova interattività più coinvolgente e fruibile con una selezione di contenuti on demand.

Il primo approfondimento della mattina sarà 'Buongiorno', con Moreno Marinozzi e una squadra di anchor di Sky Tg24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9, con le principali notizie e una rassegna stampa rinnovata, con analisi e commenti dai principali quotidiani. La giornata proseguirà con 'Start', il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Ogni mattina, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, Roberto Inciocchi incontrerà i politici, i rappresentanti delle istituzioni e i commentatori più autorevoli per anticipare i temi della giornata politica.

'Sky Tg24 Business' è il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Mariangela Pira, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12, nel quale verranno approfonditi i temi della attualità economica e finanziaria. I fenomeni sociali e le storie saranno i protagonisti di 'Timeline' in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, con Stefania Pinna. Confermato l'appuntamento pomeridiano con 'Sky Tg24 Economia', che anticiperà il suo inizio alle 18.15, per 45 minuti di analisi di tutti gli scenari economici e produttivi. I conduttori saranno Alessandro Marenzi, Andrea Bignami e Marco Congiu. Inoltre l’appuntamento economico di Sky TG24 vedrà la partecipazione di Sarah Varetto nel ruolo di editorialista economica.

Confermato anche 'Sky TG24 Mondo', condotto da Renato Coen in onda dalle 19.15 e con una nuova durata complessiva di 45 minuti, per uno sguardo ancora più attento sui fatti più importanti da tutto il pianeta. La giornata si concluderà con Skyline', un’edizione del tg più lunga, in onda dalle 23 alle 00.30, condotta da Francesca Baraghini e con un appuntamento settimanale di Alessio Viola, in cui oltre a tutte le notizie più importanti saranno approfonditi, anche con ospiti, i fatti più rilevanti della giornata.

Cinque nuove rubriche racconteranno, ognuna in un diverso giorno della settimana alle 14.15, le ultime novità su mobilità, tecnologia, viaggi, lifestyle e alimentazione: il lunedì andrà in onda 'Drive Club', il martedì toccherà a 'Menù', la rubrica dedicata al mondo del food, per gli appassionati di viaggi il mercoledì ci sarà 'Globetrotter', mentre 'Now', in onda il giovedì, sarà dedicato al mondo della tecnologia e dell’innovazione e il venerdì sarà la volta di 'Flash', per gli appassionati di moda e lifestyle.

Durante il fine settimana dal 28 settembre partirà anche 'Sky Tg24 Progress', condotto da Helga Cossu, in onda ogni sabato dalle 10 alle 12, che racconterà l’attualità e i temi più interessanti del dibattito pubblico globale, interpretati con il filtro dell’innovazione. Da domenica 29 settembre prenderà invece il via 'Agenda', in onda dalle 10 alle 12 e condotto da Olivia Tassara, per capire cosa succederà nella settimana che sta per cominciare e approfondire notizie e dibattiti della settimana appena trascorsa.

Confermato l’appuntamento con 'L’Intervista di Maria Latella', in onda ogni sabato alle 14.30, per raccontare l’attualità attraverso un faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia e della società.

Novità anche sul fronte digital: oltre ai live delle più importanti dirette del canale e alla copertura di tutti i fatti più rilevanti, Sky Tg24 produrrà ogni giorno contenuti pensati appositamente per online e social, oltre a format dedicati. Inoltre è da poco stato inaugurato 'Breaking news', il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma 'Fluid content', che consente di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un network di 200 siti.