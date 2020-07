Tommaso Paradiso: ecco 'Non avere paura', il primo brano da solista

Gli strascichi polemici della sua uscita dai Thegiornalisti non si sono ancora sopiti ma già arriva il primo singolo da solista per Tommaso Paradiso. Si intitola 'Non avere paura' e uscirà il 25 settembre sulle piattaforme digitali e il 27 settembre in radio. Ma il brano, di cui lo stesso Paradiso aveva accennato una strofa in un video postato sui social nei giorni scorsi, è già ascoltabile nel trailer della serie Netflix 'Baby 2', compreso l'accattivante ritornello.