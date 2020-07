Cena galeotta per Manila e Chando ma lui nega

Tutto faceva pensare che la loro storia d'amore fosse definitivamente finita ma sembra esserci un ritorno di fiasmma tra l'opinionista di Barbara D'Urso, la trans Manila Gorio, e l'attore spagnolo Chando Erik Luna, ex della diva delle telenovela Grecia Colmenares, con cena galeotta e paparazzata a Bari. Chando nega tutto e afferma che gli scatti diffusi sono vecchi mentre Manila ribadisce la sua verità.

Qualche giorno fa, proprio nel salotto di 'Pomeriggio 5' Manila Gorio ha detto la sua in merito alla rottura con Chando verso la fine dell'estate, per un presunto tradimento con il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, e in merito alle accuse che Chando sui suoi social aveva rivolto alla Gorio, accusandola di aver pianificato questa storia a tavolino. Arrivano poi le foto, diffuse da Samigo Press, dei due a cena in un ristorante a Bari, città natale di Manila, colti in atteggiamento affettuoso con un epilogo che ha visto Chando affrontare i fotografi all'uscita dal locale, con Manila che cerca di calmarlo.

"Foto vecchie come se fossero di ora, fake news", replica su Instagram l'attore che punta il dito contro quelle che definisce "persone malate, ridicole, y tanto brutte dentro e fuori come il diavolo in persona". Manila Gorio, a sua volta, afferma invece che "cena, e relative foto, risalgono a venerdì 30 settembre", specificando di aver fatto realizzare lei il servizio fotografico e di averlo fatto diffondere per "sbugiardare chi vuole mantenere un rapporto clandestino, nasconderlo" .